Ankapark’ın 3 yılda enkaza dönüşünün perde arkasında ne var?

"87 HIRSIZIN İÇERİSİNDE KAÇ TANE BELEDİYE PERSONELİ VAR?"

Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tespit ettiğimiz 87 hırsızlık vakası var. Bizim göremediklerimiz de var." dedi.

Melih Gökçek ise Mansur Yavaş'ın açıklamasına yanıt olarak; "87 hırsızın içerisinde kaç tane belediye personeli var? Açıkladın mı, açıklamadın. BEn de biliyorum bunların içerisinde belediye personellerinden hırsızlık yapanların olduğunu. Niye açıklamıyorsun?" dedi.