Ankapark’ın 3 yılda enkaza dönüşünün perde arkasında ne var?

Avrupa'nın en büyük eğlence merkeziydi. 7 ay sonra kapandı, 3 yılda enkaza döndü. Ankapark'ı bu hale getiren neden neydi? Kapanmasının ardından zarara uğramasına göz mü yumuldu?
Ankapark'ın 4 ay önce çekildiği iddia edilen görüntülerine bakıldığında, parkın içerisindeki yapılar oldukça sağlam görünüyor. Oyuncaklar parçalandı, cihazlar ve kablolar çalındı.
"BURANIN TEK KATİLİ VAR: MANSUR YAVAŞ"
Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buranın tek katili var: Mansur Yavaş. İstese Ankapark'ı rahatlıkla çalıştırırdı. Müstecir, çalışmayı bıraktıktan sonra mahkeme tespiti yaptırdı. 111 milyon lira zarar tespit etti. Peki niye mahkemeye müracaat edip de 'Hadi bize burayı teslim edin' demediniz? T Rex'i gördünüz mü? tamamen tahrip olmuş vaziyette. Bir hafta önce bu kadar tahrip olmamıştı bu kadar. Demek ki birileri kasten yaptı." ifadelerini kullandı.
Ankapark nasıl başladı, ne hale geldi! 3 yılda enkaza dönüşünün perde arkasında ne var? | Video
BAKAN KURUM: HİÇ Mİ SORUMLULUĞUNUZ YOK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek, "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir." ifadelerini kullandı.
ANKAPARK NASIL BU KADAR SAVUNMASIZ KALABİLDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Güvenlik tarafından korunan bir yatırım alanı nasıl bu kadar savunmasız kalabildi? Çalınan metrelerce kablo ve ağır cihazlar alandan çıkarılırken, giriş ve çıkışlarda belediyenin güvenlik personelleri varken bu nasıl gerçekleşti?
"87 HIRSIZIN İÇERİSİNDE KAÇ TANE BELEDİYE PERSONELİ VAR?"
Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tespit ettiğimiz 87 hırsızlık vakası var. Bizim göremediklerimiz de var." dedi.
Melih Gökçek ise Mansur Yavaş'ın açıklamasına yanıt olarak; "87 hırsızın içerisinde kaç tane belediye personeli var? Açıkladın mı, açıklamadın. BEn de biliyorum bunların içerisinde belediye personellerinden hırsızlık yapanların olduğunu. Niye açıklamıyorsun?" dedi.
"BURASI SADECE ANKAPARK MESELESİ DEĞİLDİR"
Bakan Kurum ise, "Burası sadece Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir. CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP zihniyetinin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur"
YAVAŞ YÖNETİMİ ANKAPARK'I ONARACAK MI, DÖNÜŞTÜRECEK Mİ? DEVİR YETKİSİ KİMDE?
Peki ya bundan sonra? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkın işletme maliyetinin yüksek olduğundan yakınmış ve isteyen kuruma devredilebileceğini söylemişti.
Yavaş yönetimi Ankapark'ı onaracak mı, dönüştürecek mi? Yoksa başka bir kuruma mı devredecek? Devir yetkisi kimde?
Melih Gökçek, konuyla ilgili olarak, "Protokole göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı, Atatürk Orman Çiftliği'nin onaylaması kaydıyla rahatlıkla istenilen yere devredilme imkanı var." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum ise, "Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki seçenek var. Ya Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Binlerce Ankaralı kardeşimize, gencimize bu projede istihdam sağlayacaksınız. Ya da her fırsatta arkasına sığındığınız 'Engelleniyoruz' yalanına bir kez daha sarılacak ve burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.