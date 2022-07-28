Bakan Varank’tan CHP ve FOX TV’ye sert tepki: Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimcilik tavsiyesi verdiği bir konuşmayı kırparak algı yaratan FOX TV ve muhalefete sert tepki gösterdi.
Bakan Varank, "Evet, gençlere tavsiyem üniversiteye başlarken ilk düşünceleri bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bakanlığımızın, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST'in, teknopark ve kuluçkaların hibe, burs ve projelerinden, araştırma ve girişimcilik desteklerinden mutlaka faydalanmalarıdır." ifadelerini kullandı.
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Bakan Varank, "Böylece gençler, kendi girişimlerini kurabilir, kendi araştırmalarını yapabilir, kendi projelerini gerçekleştirebilir, kendi başarı hikayelerini yazabilirler. Bakanlığımızın objektif kriterlere dayanan desteklerinden faydalanan yüzbinlerce genç zaten halihazırda bunu yapıyor." dedi.
Varank, "Müfteri Özgür Özel ve CHP sözcüleri bilsin ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir "dayı"ya ihtiyacı yoktur. CHP'de görev yapmak isteyenler ise hangi rezil ilişkiler içerisine girmek zorunda Aykut Erdoğdu istifasıyla tüm Türkiye öğrendi!" sözlerini kullandı.