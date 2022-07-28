Bakan Varank’tan CHP ve FOX TV’ye sert tepki: Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası

Bakan Varank, "Evet, gençlere tavsiyem üniversiteye başlarken ilk düşünceleri bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bakanlığımızın, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST'in, teknopark ve kuluçkaların hibe, burs ve projelerinden, araştırma ve girişimcilik desteklerinden mutlaka faydalanmalarıdır." ifadelerini kullandı.





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Bakan Varank, "Böylece gençler, kendi girişimlerini kurabilir, kendi araştırmalarını yapabilir, kendi projelerini gerçekleştirebilir, kendi başarı hikayelerini yazabilirler. Bakanlığımızın objektif kriterlere dayanan desteklerinden faydalanan yüzbinlerce genç zaten halihazırda bunu yapıyor." dedi.