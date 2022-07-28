Siyasi hırs uğruna harabeye çevirdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile Ankapark'ta incelemelerde bulundu. Murat Köse, Atatürk Orman Çiftliği ana kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Murat Köse, "Ankara Büyükşehir yönetiminde, enkaz edebiyatı yaparak dördüncü yılına giren Sayın Mansur Yavaş, bu dört yılda verdiği sözlerin hiçbirini yapmadığı gibi milli servet olan Ankapark gibi böyle devasa bir vizyon projeyi maalesef, şahsi hırsından devri sabık yaparak harabeye çevirmiştir" dedi. Ankapark'ın işletilmediğini ve özenle korunmadığını vurgulayan Köse, "Ankapark'taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar önce Ankara Büyükşehir Belediyesi sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır. Oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı.Doğal ortamdan etkilenmelerinin önüne geçecek önlemler alınmalıydı. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır" diye konuştu. Köse, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark'taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesi ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararının ödenmesi açısından da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019'da açılan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Ankapark'ı çürümeye terk etmesine tepki gösterdi. Bakan Kurum şunları söyledi: "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."