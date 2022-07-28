SON DAKİKA: HDP’li eski vekil Tuğba Hezer Öztürk’ün ablası terörist Hatice Hezer Süleymaniye’de öldürüldü! Terörist ağabeyi de öldürülmüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı bir sınır ötesi operasyona daha imza attı. PKK'nın üst yönetim kadrosunu hedef alan teşkilat, Kuzey Irak'ta saha elemanları tarafından PKK/KCK yürütme konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'i takip etti. Operasyon için "uygun" talimatı alan operasyon birimleri, telsiz kapatıp sızdıkları Süleymaniye de terörist Hezer'i etkisiz hale getirdi. Terörist Hezer'in 25 ve 26 dönem HDP Van eski Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün de ablası olduğu ortaya çıktı.

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT'in saha elemanları, örgütün Yürütme Konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerine hız verdiğini tespit etti. Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Hatice Hezer'in konumu belirlendi. Teröristi uzun süre izleyen MİT saha elemanları, operasyon için "uygun" olduğunu belirtince operasyon birimleri harekete geçti.