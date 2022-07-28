SON DAKİKA: HDP’li eski vekil Tuğba Hezer Öztürk’ün ablası terörist Hatice Hezer Süleymaniye’de öldürüldü! Terörist ağabeyi de öldürülmüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı bir sınır ötesi operasyona daha imza attı. PKK'nın üst yönetim kadrosunu hedef alan teşkilat, Kuzey Irak'ta saha elemanları tarafından PKK/KCK yürütme konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'i takip etti. Operasyon için "uygun" talimatı alan operasyon birimleri, telsiz kapatıp sızdıkları Süleymaniye de terörist Hezer'i etkisiz hale getirdi. Terörist Hezer'in 25 ve 26 dönem HDP Van eski Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün de ablası olduğu ortaya çıktı.
PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT'in saha elemanları, örgütün Yürütme Konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerine hız verdiğini tespit etti. Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Hatice Hezer'in konumu belirlendi. Teröristi uzun süre izleyen MİT saha elemanları, operasyon için "uygun" olduğunu belirtince operasyon birimleri harekete geçti.
SİCİLİ KABARIK TERÖRİSTE NOKTA OPERAYON
Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer, PKK/KCK'ya 1991 yılında katıldı. 2004'te PKK/KCK kadın örgütlenmesi PJA(PJAK) Ermenistan Sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 yılı itibarıyla Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014'te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi'nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin'de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden terörist için operasyon planlandı.
TELSİZ KAPATIP SIZDILAR
Saha elemanlarının çalışmalarının ardından operasyon talimatını alan MİT unsurları, Süleymaniye'ye sızıp telsiz kapattı. Operasyonu başarıyla icra eden birimler, nokta operasyonla Hatice Hezer'i etkisiz hale getirdi. MİT elemanları operasyonun ardından güvenli bir şekilde Irak'ı terk etti.
HDP'Lİ ESKİ VEKİLİN ABLASI ÇIKTI! DAHA ÖNCE DE ERKEK KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Hatice HEZER'in HDP ile de bağlantısı ortaya çıktı. PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in, 25-26. Dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1994'de örgüte katılan Civan Zilan kod adlı Musa Kasım Hezer'in de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Musa Kasım Hezer'in, 1998'de bir çatışmada öldüğü, Hatice Hezer'in amcasının kızı Sema Zilan kod adlı Gülten Hezer'in de 2002 yılından bu yan örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösterdiği öğrenildi.
TUĞBA HEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
Ankara'da askeri servis araçlarına bombalı saldırının faili Abdulbaki Sömer için Van'da kurulan taziye evini ziyaretiyle gündeme gelen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, PKK'lı terörist Sıdıka Yıldız'ın cenaze törenine katılmış ve bu nedenle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı.
Öztürk, Van'ın Erciş ilçesi Zilan köyünde doğdu. Eğitimine Erciş Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda başladı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü de bitirdi. Kısa bir süre Van'da özel bir hastanede çalıştıktan sonra İstanbul'da uluslararası bir araştırma firmasının Türkiye koordinatörlüğünü yaptı. Ankara'da 6 aylık pedagojik formasyon eğitimi alarak, Van'da bir süre sözleşmeli öğretmen olarak derslere girdi. HDP'nin Kadın Meclisi çalışmalarında da bulunan Öztürk, 7 Haziran seçiminde Van'dan 5. sıradan, 1 Kasım'da 4. sıradan aday gösterilip TBMM'ye girdi.