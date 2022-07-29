İBB’de işe giren PKK’lı, uyuyan hücre çıktı! Dağda sözde özel kuvvet eğitimi...

PKK'NIN SÖZDE ÖZEL KUVVETLERİNDEN ÇIKTI

Savcılık, Duran'ın örgüte ilk katılım gösteren şahıslara verilen "Şervan eğitimi" mezuniyet törenine katıldığını saptarken, şüphelinin görevlendirmesinin ise örgütün sözde özel kuvvet yapılanması içerisinde aktif olarak hücre diye tabir edilen kadroda yapıldığına iddianamede dikkat çekti. Söz konusu hücrelerin, örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı. Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi.

2 İTİRAFÇI TERÖRİST DURAN'I TARİF ETTİ

Hazırlanan iddianamede Duran'a örgüt içerisinde "Diren- Amara" kod isminin verildiği vurgulanırken, şüphelinin örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında olduğuna ilişkin tanık ifadeleri dikkat çekti. Bu sözde mezuniyet törenine katılan isimlerden bir tanesi 27 Kasım 2014'te örgütten kaçarak güvenlik birimlerine teslim olan 'Hozan-Serhad' kod C.K. oldu. C.K. ifadesinde, "5 Temmuz 2014 tarihinde örgütsel eğitim aldığım sırada benimle birlikte örgüte yeni katılan ve yeni eğitim alan birisi vardı" dedi. C.K ayrıca, Duran'ın o dönem 20-22 yaşlarında, 1.65 boyunda, 65 kilogram ağırlığında ve Tokatlı olduğunu bildiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. 2014 yılı Kasım ayı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan bir diğer isim ise 'Roza- Amed' kod F.Y.'ydi. F.Y. de ifadesinde, "Yeni Şervan eğitiminden hatırladıklarım; Tokatlı, 22 yaşlarında, kilolu, orta" dedi.