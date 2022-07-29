Son dakika! Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına: Osman Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz

Son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile ortak açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde 18.15'te başlayan görüşmede iki bakan baş başa görüştü. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları: Her şeyden önce Suriye'de biz tüm terör örgütlerine karşı mücadele verdik, şehitler verdik. DEAŞ ile bizimle mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz. Uluslararası hukuk çok önemli. Yunanistan'ın geri itmelerini, ölüme terk etmeleri Avrupa Birliği sınırlarını korumak anlamına gelmez. Sayın Baerbock şimdi Yunanistan'dan geldi. 14 senedir orada yaşayan Türk azınlığın hakları hakkında kararlar uygulanmıyor.

Gelelim Norveç'e. Çocuklara ilişkin sosyal haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor.

Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz. Bu konularda çifte standarda düşmeden, hukuk çerçevesinde biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız. Ben Tahran'daki buluşma ile ilgili şunu beklerdik: Türkiye'nin Putin ile görüşmesinden sonra tahıl ihracının önündeki engelin kaldırıldığı vurgusunun yapıldığını beklerdim.

Yunanistan hep benim tarafımı tutun diyor. Propogandalara inanıp taraf tutmak doğru değil.