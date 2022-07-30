SON DAKİKA: Muhalefet Türkiye’yi şikayet kuyruğuna girdi! Alman Bakan hepsini sıra ile otelde kabul etti...

HDP YİNE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP, Alman Bakan ile görüşmede de bu tutumunu sürdürdü. Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır güvenliği uygulamalarını 'savaş politikası' olarak adlandıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, skandal ifadeler ile Alman Bakan'a şikayetlerde bulundu. Türkiye'nin, PKK'ya yönelik Irak'taki operasyonundan rahatsızlığını ifade eden Sancar, olası Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın kuvvet kazanacağını söyledi. Sancar, YPG/PKK'ya yapılacak Suriye operasyonunun önüne geçmeye çalıştı.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN DERDİ İÇ POLİTİKA

CHP ve İYİ Parti ise seçime giden süreç ile ilgili brifing verirken, 6'lı masanın planlarını Bakan Baerbock'a anlattı. İç siyaset ve seçimler eilişkin bilgilerin Alman Dışişleri Bakanı'na anlatılması dikkat çekti. Muhalefet partileri daha önce de, Avrupalı büyükelçilere Türkiye'yi şikayet etmiş, büyük tepki çekmişti.