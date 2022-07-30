SON DAKİKA: Muhalefet Türkiye’yi şikayet kuyruğuna girdi! Alman Bakan hepsini sıra ile otelde kabul etti...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Dün gerçekleşen ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına eşlik etti, görüşme gerçekleştirdi. Alman Bakan bugün ise muhalefet partileri ile görüştü. Görüşmede HDP, skandal ifadeler ile Türkiye'nin terörle mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı Alman Bakan'a anlattı. CHP ve İYİ Parti ise, 6'lı masanın planları ve seçime gidilen sürece ilişkin brifing verdi. Alman Bakan'a, iç politika ile ilgili bilgi verilmesi dikkat çekti. Daha önce de, Avrupalı büyükelçilere muhalefet tarafından benzer konularda bilgiler verilmiş, bu durum toplumun büyük tepkisini çekmişti.
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'da muhalefet partileri temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.
Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.
SONRA HDP VE İYİ PARTİ'Yİ KABUL ETTİ
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, HDP'nin ardından İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.
Baerbock, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.
HDP YİNE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SAHİP ÇIKTI
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP, Alman Bakan ile görüşmede de bu tutumunu sürdürdü. Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır güvenliği uygulamalarını 'savaş politikası' olarak adlandıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, skandal ifadeler ile Alman Bakan'a şikayetlerde bulundu. Türkiye'nin, PKK'ya yönelik Irak'taki operasyonundan rahatsızlığını ifade eden Sancar, olası Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın kuvvet kazanacağını söyledi. Sancar, YPG/PKK'ya yapılacak Suriye operasyonunun önüne geçmeye çalıştı.
CHP VE İYİ PARTİ'NİN DERDİ İÇ POLİTİKA
CHP ve İYİ Parti ise seçime giden süreç ile ilgili brifing verirken, 6'lı masanın planlarını Bakan Baerbock'a anlattı. İç siyaset ve seçimler eilişkin bilgilerin Alman Dışişleri Bakanı'na anlatılması dikkat çekti. Muhalefet partileri daha önce de, Avrupalı büyükelçilere Türkiye'yi şikayet etmiş, büyük tepki çekmişti.