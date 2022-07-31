Son dakika: İlk tahıl gemisi ne zaman yola çıkacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan beklenen açıklama geldi

BM: TÜM ŞARTLAR HAZIR

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün bir kez daha tahıl sevkiyatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Önceki gün Odessa limanında Türk bandıralı gemiyi ziyaret eden Zelenski, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Birlemiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise gemilerin hareketi için şartların hazır olduğu kaydedildi.