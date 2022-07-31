Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:41 Son Güncelleme: 31.7.2022 14:00

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.

İcra ve kredi kartı borçlarına yapılandırma gelecek mi? Takibe düşen borçlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek | Video

Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
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