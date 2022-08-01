CHP’li Belediyenin sahillerdeki 43 su parkurunu kaçak işlettiği iddia edildi

Manavgat'ta bulunan 43 deniz parkurunda Jetsky, deniz paraşütü, yelken gibi deniz eğlence aletleri turistlere hizmet ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bu bölgeler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla kiralanıyor. Bu parkurlar geçmişte, Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından işletiliyordu. Pandemi döneminde kiralarını ödemelerine rağmen işletemeyen firmalara, sözleşmeleri yenileme hakkı tanındı. Ancak Antalya'nın diğer ilçelerinde yapılmasına rağmen, sadece Manavgat'ta buna izin verilmedi. İddiaya göre Manavgat'ın CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yönlendirmesiyle açılan ihaleye sadece Manavgat Belediyesi'ne ait Manavgat Toros Et Süt Ticaret A.Ş isimli şirketi ihaleye alındı. Milli Emlak'a ait yerleri bakanlığın yönetmeliğine uygun olarak ihaleyle kiralamak yerine CHP'li belediyenin yan firmasına ihale edildi.
İLK İHALE DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ
Açılan ihaleye başka firmanın alınmaması nedeniyle dava açtıklarını belirten Av. Ahmet Furkan Kaya, "Açık bir şekilde gerçekleştirilen hukuksuz ihale kısa sürede Danıştay'da iptal edildi. Ancak Manavgat Belediyesi, müvekkilime ait işletmeleri iş makineleriyle yıkarak yerine kendi şirketinin işletmelerini yerleştirdi. Üstelik iptal edilmiş davaya rağmen hukuku dinlemediler" diye konuştu.
İPTAL EDİLEN İHALEYE RAĞMEN CHP'Lİ BELİDİYENİN ALT ŞİRKETİNE VERME ISRARI DEVAM ETTİ
İptal edilen ihaleye rağmen, sahillerdeki parkurları CHP'li Belediye'nin alt şirketine verme ısrarının devam ettiğini anlatan Av. Kaya, "Hukuken ikinci ihalenin açılması ve buna bizlerin de davet edilmesi gerekiyordu. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez ihale yapmadan kiralama yapmak istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kabul ettiği kararı da yine mahkemeye taşıdık. Çünkü ortada açık bir şekilde kamu zararı vardı. Sene başında yapılan kiralamaya ilişkin itirazımız 2021 yıl sonunda kabul edildi. Ancak bu süre boyunca Manavgat Belediyesi'ne ait işletme sahilleri çalıştırmaya hukuksuz bir şekilde devam etti"
ÜÇ İHALE DE İPTAL EDİLDİ, SAHİLLER KAÇAK KULLANILIYOR
İki ihalenin iptal edilmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü ihalenin 2022'nin Nisan ayında yapıldığını ancak başka bir firmanın katılmaması için çok ağır şartlar öne sürüldüğünü belirten Av. Kaya, "Başka hiçbir firmanın katılamayacağı ağır şartlar öne sürdükleri için açtığımız üçüncü davamızı da kazandık. Şu anda iptal edilmiş üç yargı kararıyla Manavgat Toros Et ve Süt A.Ş'ye verilmek istenen Manavgat'taki 43 tesis için yeni bir ihale yapılması gerekiyor. Ancak yetkili Antalya Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili herhangi bir adım atmıyor. İhalesi iptal edilmiş olan Manavgat Toros Et ve Süt A.Ş ise sahilleri kaçak bir şekilde kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.
KULLANILAN ALETLER SİGORTASIZ TURİSTLERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK
Kaçak bir şekilde Manavgat Belediyesi'ne ait şirket tarafından işletilen sahillerde turistlerin can güvenliğinin olmadığını belirten Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, "Yıllarca Manavgat esnafı tarafından işletilen sahiller, hukuksuz bir şekilde Belediyeye ait şirkete verildi. Manavgat'ta esnaf yok sayıldı, pandemi döneminde kiramızı ödememize rağmen sahiller bizlere değil, belediyeye teslim edildi. Düzgün bir işlem yapılmadığı için bu tesisler ruhsatlandırılamadı, bu yüzden bu sahillerde kullanılan aletlerin sigortası yok. Tesisler kaçak olarak işletiliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan paraşüt kazasında yaralanan turist ölümden döndü. Can güvenliği yok, Türk turizmi için bu konunun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Üstelik kamuya ödenmesi gereken paralar da ödenmediği için önemli miktarda kamu zararı söz konusu. İşletilen yerlerde gayrı resmi bir rant dönüyor. Bu paranın nereye gittiği belli değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sahillerine sahip çıkmasını istiyoruz, bir an önce yeni ihale açılarak hukuka uygun hareket edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.