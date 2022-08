CHP’li Belediyenin sahillerdeki 43 su parkurunu kaçak işlettiği iddia edildi

KULLANILAN ALETLER SİGORTASIZ TURİSTLERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK

Kaçak bir şekilde Manavgat Belediyesi'ne ait şirket tarafından işletilen sahillerde turistlerin can güvenliğinin olmadığını belirten Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, "Yıllarca Manavgat esnafı tarafından işletilen sahiller, hukuksuz bir şekilde Belediyeye ait şirkete verildi. Manavgat'ta esnaf yok sayıldı, pandemi döneminde kiramızı ödememize rağmen sahiller bizlere değil, belediyeye teslim edildi. Düzgün bir işlem yapılmadığı için bu tesisler ruhsatlandırılamadı, bu yüzden bu sahillerde kullanılan aletlerin sigortası yok. Tesisler kaçak olarak işletiliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan paraşüt kazasında yaralanan turist ölümden döndü. Can güvenliği yok, Türk turizmi için bu konunun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Üstelik kamuya ödenmesi gereken paralar da ödenmediği için önemli miktarda kamu zararı söz konusu. İşletilen yerlerde gayrı resmi bir rant dönüyor. Bu paranın nereye gittiği belli değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sahillerine sahip çıkmasını istiyoruz, bir an önce yeni ihale açılarak hukuka uygun hareket edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.