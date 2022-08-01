CHP’li Belediyenin sahillerdeki 43 su parkurunu kaçak işlettiği iddia edildi





İLK İHALE DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ

Açılan ihaleye başka firmanın alınmaması nedeniyle dava açtıklarını belirten Av. Ahmet Furkan Kaya, "Açık bir şekilde gerçekleştirilen hukuksuz ihale kısa sürede Danıştay'da iptal edildi. Ancak Manavgat Belediyesi, müvekkilime ait işletmeleri iş makineleriyle yıkarak yerine kendi şirketinin işletmelerini yerleştirdi. Üstelik iptal edilmiş davaya rağmen hukuku dinlemediler" diye konuştu.



İPTAL EDİLEN İHALEYE RAĞMEN CHP'Lİ BELİDİYENİN ALT ŞİRKETİNE VERME ISRARI DEVAM ETTİ

İptal edilen ihaleye rağmen, sahillerdeki parkurları CHP'li Belediye'nin alt şirketine verme ısrarının devam ettiğini anlatan Av. Kaya, "Hukuken ikinci ihalenin açılması ve buna bizlerin de davet edilmesi gerekiyordu. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez ihale yapmadan kiralama yapmak istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kabul ettiği kararı da yine mahkemeye taşıdık. Çünkü ortada açık bir şekilde kamu zararı vardı. Sene başında yapılan kiralamaya ilişkin itirazımız 2021 yıl sonunda kabul edildi. Ancak bu süre boyunca Manavgat Belediyesi'ne ait işletme sahilleri çalıştırmaya hukuksuz bir şekilde devam etti"