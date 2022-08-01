Soyer’in ’Yüzülebilir Körfez’ vaadi hayal oldu! Bostanlı sahilinin içler acıtan hali

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kamplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.