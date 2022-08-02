Akmayan suya zam! İzmir’de orta çağ belediyeciliği isyan ettirdi



5 GÜNDE BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ ETTİLER

Dikili'de devam eden su kesintileri vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de yaşanan sıkıntıya değinerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Başkan Sürekli, sosyal medya hesabından elinde bidonlarla tanker ve çeşme başlarında su sırasına giren vatandaşların fotoğraflarını da paylaşarak şu açıklamayı yaptı; "Burası dağ başı değil; Yıl, 60'lar 70'ler de değil! Türkiye'nin 3. Büyük şehri İzmir. İzmir'in en önemli ilçelerinden Dikili! Yanlış görmüyorsunuz; insanlar, tankerin başında su dolduruyor! Makus talih desek, değil; mukadderat desek, hiç değil! Gerçek şudur! CHP'li Büyükşehir Belediyesi; su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırmıştır. Arıtma tesisi de olmayan Dikili'de kanalizasyon mikserlerindeki tıkanıklığı gideremeyen belediye, 5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil! Aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var! Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır: CHP'li Büyükşehir Belediyesi!"