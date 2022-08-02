Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor"

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde bölgenin Pazar yeri ihtiyacına karşılık başlatılan çalışmalar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ve CHP İstanbul İl ve İlçe üyeleri tarafından önlenmeye çalışıldı. Bir grup CHP'li tarafından çalışmalara yönelik eylemlere destek amacıyla bölgeye giden Kaftancıoğlu'nun ardından bazı medya kuruluşları tarafından çeşitli iddialarla yeşil alanın yok edilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Çekmeköy Belediyesi ise yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Kapalı pazarın yanında bulunan alanın 21 Eylül 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesi'ne devredildiği aktarıldı. 29 Kasım 2021 yılında yapılan 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda ise alanın 'Belediye Hizmet Alanı' lejantında kaldığı vurgulandı.

BETONARME ÇALIŞMA YAPILMAYACAK

Toplam 6 bin 837 metrekare olan alanın 4 bin 141 metrekaresinin belediye hizmet alanında kaldığı belirtilen açıklamada, "Belediye hizmet alanın içerisinde bulunan 2 bin 696 metrekareye ise semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir. Teslim tarihinden itibaren bu alan alışveriş yapan vatandaşlar için bir dinlenme alanı olarak tahsis edilmiştir. Bölgede kurulan semt pazarlarından alınan şikayetler ve yaşanan sorunlar değerlendirilerek çalışmalara başlanmıştır" denildi.

ETRAFI TAMAMEN AÇIK SADECE ÜSTÜ KAPALI BİR TESİS YAPILACAK

Söz konusu alanın Çekmeköy'ün ne en büyük parkı olmadığı sadece sokak arasında kalan bir alan olduğu aktarılan açıklamada, "Mahalle arası sokak pazarlarının özellikle pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım, gürültü, acil durumlar ve sağlık açısından oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına; vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hem hijyenik hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir ek tesis yapılması planlanmıştır. Semt pazarının bitimiyle bölgedeki mahalle arası pazarlar bu alana taşınacaktır. Söz konusu alanın tamamına değil belirli bir bölgesine konumlandırılacak semt pazarında gerekli peyzaj çalışmaları da yapılacaktır. Proje çelik konstrüksiyondan yapılacak olup çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretecektir. Ayrıca; açık alanlarda aydınlatılmış ahşap oturma bölümleri bulunacak, mevcut park ve yürüyüş yolları da bu projeye uygun hale getirilecektir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEMİZCE TEK BİR AĞAÇ DALI DAHİ KESİLMEMİŞTİR, KESİLMEYECEKTİR

Söz konusu alana yönelik bazı yayın organları tarafından yapılan haberlere de değinilen açıklamada, "Çekmeköy Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına başladığı semt pazarı proje alanında asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Çekmeköy Belediyesi'nin ilçede başladığı Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazarı proje alanında 'Parkı yapılaşmaya açıyorlar', "İBB ağaçları sulamak istedi izin vermediler' gibi asılsız iddialarla provokatif eylemlere başvuran kişiler, şimdide belediye ağaçları kesiyor, ağaç katliamı başladı, parkta yıkım başladı iddiaları ile sahne aldı. Üzerine basa basa yeniden belirtiyoruz; bölgede belediyemizce tek bir ağaç dalı dahi kesilmemiştir, kesilmeyecektir" denildi.

'EYLEMLERİN KASITLI OLDUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERİLMEKTEDİR'

Eylemde bulunan kişilerin sadece siyasi kaygılarla hareket ettiklerini, projenin detaylıca anlatılmış olmasına rağmen aynı kişiler tarafından çevredeki vatandaşlara asılsız iddiaların aktarıldığı belirtilen açıklamada ayrıca "Samimiyetten uzak sadece siyasi kaygılarla yapılan bu eylemlere ve eylemde bulunan vatandaşlara bölgede yapılan proje anlatılmasına rağmen, asılsız iddialar maalesef aynı çevrelerce ısrarlı şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilmektedir. Belediyemiz; çalışma yapılacak bölgede bulunan ağaçların bir bölümünü usulüne uygun şekilde park ve bahçe çalışmalarında kullanılan araçlarla yerinden alıp, yine aynı alanda aynı toprağa konumlandırmış, gübreleme ve bakım çalışmalarını yapmıştır. Hal böyleyken eylemlerdeki davranışların samimiyetten uzak algı oluşturma kastıyla yapıldığı gözler önüne serilmektedir" denildi.

AĞAÇLARI İBB'NİN KESTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Söz konusu alanda eylem yapan grubun Çekmeköy Belediyesi'nin ağaçları kestiğini ve konuya ilişkin dava açtıklarını belirtmesinin ardından parktaki ağaçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildiğinin ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aylardır cevabını alamadığımız soruyu yineliyoruz! İBB'nin kestiği ağaçlarla ilgili açacağınız dava ne oldu? Neden o ağaçlar kesilmemiş gibi davranıyorsunuz? Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamada; Aynı alanda aylar önce kesilen ağaçlar sebebiyle Çekmeköy Belediyesi'nin suçlandığı, sonrasında belediyeye dava açacaklarını belirten kişilerin ağaçları İBB'nin kestiği ortaya çıkınca sessizliğe büründüğünü belirtmiştik. Şimdi ağaçlar aynı alanda yer değiştirirken asılsız iddialarla gündemi meşgul edenler, aynı bölgede İBB tarafından kesilen ağaçlarla ilgili neden hala tek kelam etmemiştirler diye sormak istiyoruz."