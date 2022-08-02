Video Haber Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor" | Video
Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama:

Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor" | Video

02.08.2022 | 22:30

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Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor | Video 02:19
Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor" | Video 02.08.2022 | 22:30
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Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor"

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