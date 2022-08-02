Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor" | Video
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Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor"