FETÖ’cü doktor hakkında flaş gelişme! Bakanlık tarafından kamu görevinden ihraç edildi

Muğla Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini iddia etti. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını belirten Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddette bulundun, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

UZMAN ÇAVUŞ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI

Tarımer hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. FETÖ şüphelisi doktor, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alındı. Dr. Tarımer ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, açığa alınan Tarımer, Sağlık Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarıldı.