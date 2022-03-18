Muğla'da Uzman Çavuş hekimi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbediği iddia edilen Uzman Çavuş A.A. (32), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş A.A.'nın elindeki sevk evraklarını zorla almaya çalıştığı o esnada da duvara doğru ittiği görülüyor. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise; görevli doktor Tahir Tarımer'in hasta yakınlarına karşı kötü muamelede bulunduğu da apaçık görülüyor.