Bakan Kasapoğlu yerinde inceledi! Büyük heyecan duyuyorum

Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden Kasapoğlu, "Son 20 yılda gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak, sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek, Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en yüksek katılımlı ve en mükemmelini Konya'da gerçekleştireceklerini belirtti.