‘Bayrağımızdan daha mı önemlisin’

Terör örgütü tarafından 13 yıl önce şehit edilen Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır (46), devletin sağladığı istihdam hakkı ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü oldu. Ancak Batırır ile belediye yönetimi arasında bir süre önce sorun çıktı. Yaşadığı mobbingi Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak istedi, ancak randevu alamadı. Sesini duyurmak isteyen şehit eşi, A Haber'e konuştu. Ekrana çıktığı için önce yıllık izne ayrılan ve ardından işinden kovulan Batırır, "Eşin bize mi şehit oldu, senin ne ayrıcalığın var" gibi sözler üzerine neye uğradığı şaşırdı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Batırır'ı işten atan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sert tepki gösterdi. Aylar, CHP'li Belediye Başkanı Karalar'a 3 soru sordu: "- Sen vatanımızdan ve bayrağımızdan daha önemli bir kişi misin? Kendini vatan ve bayraktan daha önemli bir statüde mi görüyorsun? - Şehitlerimiz ve gaziler sana göre kimin için canlarını ve bedenlerini verdi? - Vatan ve bayrak adına can vermek önemli değil, CHP'li olmak mı önemli?"