CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar Akinan’a servet: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Gazeteci Serdar Akinan'a yıllık 4 milyon liralık ihale verildiği iddiası gündemi sarstı. Başkan Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı.
YILLIK 4 MİLYON TL
İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.
AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.
KANDİL'DE KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETTİ!
Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.
DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU
Kan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu. Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.