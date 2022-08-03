CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar Akinan’a servet: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!

DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU

Kan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu. Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.

Serdar Akinan'ın skandal açıklamalarına çok sert tepki!