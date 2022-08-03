İBB’de işçilere sendikal mobbing

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan personele karşı mobbing ve sendikal baskılar dinmek bilmiyor. İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş, İstanbul Güvenlik AŞ ve Ağaç AŞ'de çalışan personele sendika değiştirmeye yönelik baskı ve tehditler yapıldığı öğrenildi. Bakırköy'deki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin önünde basın açıklamasında bulunan HAKİŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Boğaziçi Yönetim AŞ'de HAKİŞ'e bağlı Hizmet-İş olarak yeni dönem örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul Güvenlik AŞ ve Ağaç AŞ'de Hizmet-İş Sendikası'nın örgütlülüğünün yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade eden İluk, yeni dönemde de yetkinin Hizmet-İş Sendikası'nda olacağını belirtti. İluk şunları söyledi: "Ancak iş kolunda faaliyet gösteren bazı malum sendikalar, üyelerimizin iradelerini hiçe sayarak, işverenden almış oldukları destekle işverenin adını kullanarak, bulundukları makamın yetkisiyle insanların üzerinde baskılar oluşturup, etkilemeye ve kandırmaya çalışıyorlar. Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. Emekçilerin birlik ve beraberliğini bölmeye çalışan sözde sendikalar, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır." Boğaziçi Yönetim AŞ yetkililerine seslenen Mustafa İluk, özgür, anayasal ve demokratik hakkın, işçilerin kendi tercihlerine bırakılmasını talep etti. İluk, işçileri arayıp zorla başka bir sendikaya üye yapmaya çalışan 5 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. SABAH'a konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İluk, "Şu an için 3 şirkette baskı uygulanıyor. Boğaziçi A.Ş, Agaç A.Ş, İstanbuk Güvenlik A.Ş'de ciddi anlamda sendikal bir baskı uygulanıyor. Toplamda ise 20 bin çalışan sendika değiştirilme talebiyle mobbinge uğruyor. Yetkililer tarafından hukuksuzca aranıyoruz. Kayıtlar mevcut. HAK İŞ'ten DİSK'e bağlı Genel İs Sendikası'na geçmemiz isteniyor. İBB yönetimi bu konuda net tavır almalı. Üzerimizdeki baskı 2 aydır artmış durumda. Birim amirleri, üyelerimizi cep telefonundan arayarak sendika değiştirmelerini, aksi halde isimlerini bildireceklerini söyleyip tehdit ediyor" diye konuştu. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da, İBB'de siyasal yönetimin değişmesiyle malum sendikaların harekete geçtiğini belirterek, "Sendika degiştirmeyen arkadaşlarımız ekmeğiyle tehdit ediliyor. Birçok üyemiz istifa etmek zorunda kaldı" dedi.