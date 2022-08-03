Pelosi, Çin’e rağmen Tayvan’da

ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getiren ziyaret dün gerçekleşti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm uyarı ve 'vururuz' tehditlerine rağmen dün Tayvan'a gitti. Japonya'dan havalanan 8 ABD savaş uçağı da Pelosi'nin uçağına eşlik etti. Ziyaret öncesinde bölgede askeri hareketlilik zirve yaptı. Tayvan ordusu yayımladığı emirde, bütün kuvvetler için yerel saatle 08.00'den perşembe 12.00'ye kadar Çin tarafından gelebilecek tehditlere karşı teyakkuz durumu ilan etti.Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun aktif görevdeki 2 uçak gemisi ise limanlarından ayrılarak denize açıldı. Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, karayollarında hareket eden Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Çin savaş uçakları, Tayvan Körfezi'ne girdi. Ayrıca Çin, 4-7 Ağustos'ta Tayvan çevresinde tatbikat yapacağını açıkladı. Güney Çin Denizi'ne giden ABD Ronald Reagan savaş gemisinin de Tayvan'ın güneydoğusunda seyrettiği bildirildi. Bu gelişmeler yaşanırken, Pelosi "Tayvan liderliğiyle görüşmelerimiz, ortak çıkarlarımızı destekleyecek" açıklamasını yaptı. Provokasyon olarak nitelendirdiği ziyareti kınayan Çin Dışişleri Bakanlığı ise "Ateşle oynayan kendini yakar" ifadesini kullandı.TAYVAN, Doğu Asya'da bir ada. Çin ile 70 yıllık egemenlik ihtilafı yaşıyorlar. Pekin - Washington arası açıldıkça 23 milyon nüfuslu Tayvan, gündeme geliyor. Çin'in kendi parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Tayvan, yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri. Dünya genelinde mikroçip üretiminin üçte ikisi Tayvan'da gerçekleşiyor. ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor.