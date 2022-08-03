Son dakika: FETÖ’nün prensi Yunanistan’a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü

FETÖ VE SOL ÖRGÜTLER EL ELE

Edirne'nin Elçili köyündeki operasyonda ise yakalanan Tevfik Mustafa K'nın FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı Emine K.'nın ise MLKP terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Çalıköy'de Jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'dan geri itilen 4 örgüt üyesinden Ebru S., Esra Y., Emir I.'nın FETÖ üyesi olduğu, Turgay K.'nın ise DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Meriç ilçesi Serem Köyünde Hudut Karakolu personelleri tarafından 1.Derece Askeri Yasak Bölgede Yunanistan tarafından geri itilen 6 kişiden Aydın C. ile Orhan D.'nin FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarından arama kaydı bulunduğu öğrenilirken, Edirne Kiremitçisalih Köyünde de PKK terör örgütü üyesi Metin E. ile Müdür E. yakalandı.