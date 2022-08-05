Son dakika: FETÖ'nün prensinden itiraf: "Hedefim oraya kaçmaktı"

EŞİ DE FETÖ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞ

Mehmet Gündem'in birlikte kaçmaya çalıştığı eşinin de Niğde'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alındığı belirlendi. Mehmet Gündem ifadesinde "Tutuklu yargılandığım süreç içerisinde ben ve ailem çok yıprandık. 23 Haziran tarihinde eşim hakkında soruşturma olduğundan gözaltı işlemi yapıldı. Onun hakkında soruşturma olduğunu öğrendik. Eşimin benim yaşadığım süreci kaldıramayacağını düşünerek böyle bir yol düşündüm" dedi.