Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi
Giriş Tarihi: 6.8.2022 22:37 Son Güncelleme: 6.8.2022 23:03

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi

DHA
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu. Bakan Soylu, "10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerimizin operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı" dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kaydetti.

EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"

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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi
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