Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerimizin operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı" dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, emniyet istihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kaydetti.

EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"