Video Haber Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi | Video
Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi | Video

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi | Video

07.08.2022 | 00:37

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu. Bakan Soylu, "10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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