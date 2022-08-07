Son dakika: Senaryo CHP’de yazıldı! AK Parti’li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı

GÖRÜNTÜLERİ YANINDAKİ POLİSE KAYDETTİRDİ

Muharrem Aydoğan'ın, ekipteki diğer polis memuru Muhammet Yar'a usule uygun olmayan bir şekilde olayı kayıt altına alması talimatı verdiği ve sonrasında bu görüntülerin yayılmasına neden olduğu da belirlendi. Aydoğan'ın soruşturma sırasında verdiği ifadede de durumu kabul ettiği ve Polis memuru Muhammet Yar'a cep telefonu ile kayıt yapmasını söylediği öğrenildi. Muharrem Aydoğan, ekip arkadaşından çektiği görüntüleri kendisine göndermesini istediğini de anlattı ve görüntülerin hala telefonumda kayıtlı olduğunu dile getirdi.Polis memuru Muhammet Yar ise ifadesinde; aracın arka koltuğunda oturan milletvekilinin kimliğini gösterdiğini kaydetti. Yar, cep telefonu kamerası ile yaptığı kaydı ekip şefine gönderdiğini belirterek kendi telefonundaki görüntüleri sildiğini söyledi.