Spotify hesap verecek

İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. SABAH'ın daha önce dikkat çektiği skandallar zincirinde, müzik platformunda hem İslam'a yönelik saldırılara, hem İslamofobi'yi destekleyen içeriklere, hem de FETÖ propagandası paylaşımlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi. CİMER'e yapılan çok sayıda ihbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Spotify'da hakaret içerikli müzik listeleri tek tek tespit edildi.Kullanıcıların hazırladıkları listeye verdikleri isimlerle dini değerleri aşağıladıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri ortaya çıkarıldı. Listelerde yer alan skandal paylaşımlar arasında, "Allah'ın telefon zil sesi", "Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri", "Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar" gibi hakaret içerikli paylaşımlar yer aldı. Yapılan incelemelerde tüm bu hakaret içerikli ve dini değerleri aşağılayan müzik listelerinin Spotify'ın onayıyla yayınlandığı belirlendi.İşte o skandal müzik listelerine verilen hakaret içerikli isimlerden bazıları: "Hz. Muhammed görse Kuran'a ekler", "Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar", "Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar", "Hz. Muhammed'in miraca yükselirken dinlediği şarkılar", "Allah yasaklı meyve anonsu yaptığı sırada Hz. Meryem bu listeyi dinlerken anonsu duymadı", "Kerbela olayında Hz. Ali'yi gazlayan şarkılar", "Hz. Ali'nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar."