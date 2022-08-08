Son dakika | Dar gelirli vatandaşlar için yeni çözümler masada; Kritik toplantı bugün

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR VE DAR GELİRLİ İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER



Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacak. Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.