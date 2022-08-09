"CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"

"CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır.

AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile "helalleşmeye" başlamış | Video

En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.