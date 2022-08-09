AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış | Video

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmadan bir videoyu paylaşarak, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış. Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ’cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.