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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Hira’nın hayali gerçek oldu

ANKARA
Hira’nın hayali gerçek oldu
Başkan Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan cam kemik hastası Hira Cinali (13) ve ailesini kabul etti. Hira ile sohbet eden Erdoğan, babası Metin ve annesi Aysel Cinali'yle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Daha önce üç hayali olduğunu belirten Hira Cinali, "Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip taraftarlarımızla birlikte maç izlemek istiyorum" demişti.
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Hira’nın hayali gerçek oldu
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