Son dakika: Kadıköy’de küfürlü tezahürat rezaletine soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Son dakika haberleri: Dün akşam Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Bir restoranda oturan ve alkol alan taraftarlar, yemek yedikleri sırada sözde tezahüratlarda bulundu.
Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Başkan Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR
Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.
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Kadıköy'deki bir mekanda hakaretler yağdıran şüpheliler kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmayı İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.