Küfürbazın şahidi Canan Kaftancıoğlu çıktı! CHP'li yöneticinin oğlu Berkan Oral'dan pes dedirten açıklama | Video

Fenerbahçe Ümraniyespor maçını Kadıköy'deki bir mekanda izleyen taraftarlar Başkan Erdoğan'a hakaret etti. Başkan Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapan Oral'ın sözleri pes dedirtti. Ayrıca Oral'ın düğününe; Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li yöneticilerin katıldığı öğrenildi.