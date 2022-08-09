Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a saldırı soruşturmasında son dakika! 4 şüpheli tutuklandı

Kartal'da 5 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, Alevi Vakıflar Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırı yaşandı. İddiaya göre akşam saat 21.30 sıralarında otomobiliyle evine dönmekte olan Sarıtaş'ın yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, adres sorma bahanesiyle Sarıtaş'ın yanına gelip Kartal Cemevi Başkanı'nı darp etmeye başladı. Direksiyon başında olan Sarıtaş, saldırganlardan kurtulmak için gaza basınca aracı kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarparken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı.

BAŞSAVCILIKTAN BASIN AÇIKLAMASI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında motosikletteki şüpheliler A.Y. ve S.G.'nin Selami Sarıtaş'a saldırdığını, ardından yapılan araştırmalar sonrası diğer şüpheliler N.D., M.D., M.F., B.S., Ş.A., B.E., R.O.İ ve E.Y.'nin de azmettirmek veya yardım etmek suretiyle olaya müdahil olduklarını belirtti.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLAMAYA SEVK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Firari olan 1 şüpheli için ise yakalama çalışmaları sürüyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgularının ardından 4 şüphelinin 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla serbest bırakıldı.