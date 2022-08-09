Son dakika | Cemevi başkanına saldırının nedeni ortaya çıktı

Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.'nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.'ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.'yi (39) gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi