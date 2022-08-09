Son dakika: Çaresiz muhalefette oyun bitmiyor! CHP bu sefer öğretmenleri hedef aldı





Bayram Ali, "Şimdiden tehdit ederken, nasıl bir çözüm bulacaksın?", Halis Er de "Seni kimse dinlemez" yanıtını verdi. Zafer Güner de "Hiçbir zaman gerçek sorunları ortaya koyamayan bir muhalefet. Sanki hayatın hiçbir yerinde altüst yok da rencide olacaklar. Dertleri sadece oy, koltuk" yorumunu yaptı