Milleti fişliyorlar! Kılıçdaroğlu’na büyük tepki: Hukuka aykırı





TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'muz var. Bu kanunun ihlal edildiğini görüyoruz. İhlal edildiğinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Hukuka aykırı olarak bu verileri kaydetmiş, birilerinden almış. Bunu açıklamaları lazım. Seçmenlere ait hane bilgileri YSK'da yer alıyor. Bunlarda yer almıyorsa bu bilgiler nasıl elde edildi? Nasıl kaydedildi? Bunların açıklanması lazım" dedi.