Muharrem İnce Merdan Yanardağ’ı topa tuttu: Şerefim üzerine yemin ederim CHP ve İYİ Parti’den düzenli para alıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Denizli'de yaptığı konuşmada "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." açıklamasında bulundu.
Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.
'ŞEREFİN VARSA PARA ALMADIĞINA YEMİN ET''— Sabah Gazetesi (@Sabah) August 10, 2022
Muharrem İnce'den, kendisi hakkında 'İnce'yi bu sistem buruşturup attı' ifadelerini kullanan Merdan Yanardağ'a cevap:
Şerefim üzerine yemin ederim ki; CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sen de şeref varsa, yemin et almadığına. pic.twitter.com/8pBh2VRL6B
"YANARDAĞ SEN MANGIRSIN MANGIR"
Eline 200 lira alan İnce, " Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"
Sözlerinin devamında CHP ve İYİ Parti'den para aldığı iddiasını sürdüren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" diyerek sözlerini noktaladı.