Muharrem İnce Merdan Yanardağ’ı topa tuttu: Şerefim üzerine yemin ederim CHP ve İYİ Parti’den düzenli para alıyor

Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.

"YANARDAĞ SEN MANGIRSIN MANGIR"

Eline 200 lira alan İnce, " Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.