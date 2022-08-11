Bölücü hainler vahşeti anlattı: Kadınları ayırdık erkekleri taradık

Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, 5 kişi de evleriyle birlikte yakılarak öldürülmüştü. 33 köylünün PKK terör örgütünce katledilmesine ilişkin 21 sanık hakkında 29 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle geçtiğimiz günlerde yeni bir dava açılmıştı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin katliama ilişkin ifadelerine de yer verildi. Yakalanan bazı canilerin Başbağlar katliamıyla ilgili itirafları özetle şöyle:Başbağlar eylemine katıldım. İsa kod adlı kişinin sorumluluğunda 60 kişilik bir grupla gidildi. Sorumlu düzeyde Cuma, Seyithan, Çektar, Kemal, Agit bulunuyordu. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde toplandı. İsa'nın emriyle erkeklere yaylım ateşi açıldı. Eylemin amacı, Sivas katliamının ve daha önce Ovacıklı 3 kişinin öldürülmesinin öcünün alınmasıydı. Daha sonra Cuma, 2 ay boyunca eylem yapmadığı için Dr. Baran tarafından infaz edildi. Dr. Baran da Haziran 1994'te öldü, yerine P. Zeki getirildi.23 kişilik Cuma sorumluluğundaki grubumuz, İsa'nın 13 kişilik grubuyla birleşti. Benim de içinde bulunduğum Faik'in sorumluluğunda 6 kişilik köy arama timi, Delil'in sorumluluğunda 6 kişilik köy yakma timi olarak gruplara ayrıldık. Erkekleri toplayıp İsa'nın timine teslim ettik. Kadın ve çocuklar başka yerde toplandı. Kadınları sakinleştirmeye çalışırken silah sesleri geldi. Eylem sonrası yapılan toplantıda 33 kişinin öldürüldüğü, 57 evin yakıldığı, 15 milyon Türk Lirası ile 2 kilo altının ele geçirildiği söylendi.Yolda telefon hatlarını kestik. Eylem 1.5 saat kadar sürdü.Devlet yanlısı bir köy olan Başbağlar Köyü'ne İsa kod adlı kişinin talimatı ile gittik. Köyün erkeklerini üst taraftaki dağın eteğinde topladık. İsa'nın emriyle bu kişileri tarayarak öldürdük.Başbağlar eylemine katılmadım. Bu olaya İsa liderliğinde 30 kişilik bir grup katıldı.Eylemde bir şahsı üzerine benzin dökmek suretiyle yaktıklarını duydum.