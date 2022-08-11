Haberler Gündem Haberleri Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz
Giriş Tarihi: 11.8.2022 20:01 Son Güncelleme: 11.8.2022 20:20

Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz

Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener’in ’adaylık’ çelişkisi: Kadından imam olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi. Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" dedi. Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Girdiği iş yerinden birinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

"KADINDAN İMAM OLMAZ"

2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyledi.

Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." ifadelerini kullandı.

2018'DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?

Akşener'in açıklamarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Ortağı Pervin Buldan'dan izin alamadığı için adaylıktan vazgeçen Meral Akşener, "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için aday değilim." demiş. 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan siz değil miydiniz? @meral_aksener

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Dört yıl önce cumhurbaşkanı olmak isteyen Akşener'in 'adaylık' çelişkisi: Kadından imam olmaz
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