Milletin adamını millet seçti! Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu





26 Mart 1999'da Pınarhisar'a giderken "Her şey bitti" diyenlere, "Bu şarkı burada bitmez" dedi ve bitmedi. Allah'ın izni ile de bitmeyecek. 10 Ağustos'ta milli irade tecelli etti, millet oyları ile milletin Başkan Erdoğan'ı seçti.