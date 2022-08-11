Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek

Son dakika haberler: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

İşte MKYK ve AK Parti'nin tepe kadrosunda gündem olan o konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatların detayı;