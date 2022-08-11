Son dakika | Meteoroloji ve AFAD’dan hava durumu için kritik uyarı! Turuncu alarm...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Bir haftalık hava durumu tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, "(11 – 17 Ağustos 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE YOĞUN SAĞANAK
Diğer yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
AFAD TELEFONLARA MESAJ GÖNDEREREK UYARDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara mesaj atarak bugünden itibaren beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MARMARA DIŞINDA DA BİRÇOK İLE UYARI YAPILDI
Meteorolojiden yapılan son açıklamada ise, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Hava durumu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.
İSTANBUL'DA TURUNCU KODLU HAVA DURUMU ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.
MGM'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.