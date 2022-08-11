Son dakika | Meteoroloji ve AFAD’dan hava durumu için kritik uyarı! Turuncu alarm...

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Hava durumu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.