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Giriş Tarihi: 12.8.2022 18:37 Son Güncelleme: 12.8.2022 19:22

Fatih’te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı’nın görüntüleri ortaya çıktı

İHA
Fatih’te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı’nın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında keşif yaparkenki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlenmişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlenmişti.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedilmişti.

KARAYILAN'IN TALİMATIYLA İSTANBUL'A GELDİ

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Mıhçı sorgusunda her şeyi itiraf etmişti. Bu yıla kadar Irak'ta olan Mehdi Mıhçı, Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatarak, "2022 yılının temmuz ayında Irak'tan İran tarafına geçtim. İran'dan da Ağrı Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. Irak'tan Türkiye sınırına kadar 1200 dolar para verdim. Doğubayazıt'tan İstanbul'a gelene kadar 9 bin TL para verdim kaçakçılara." dedi.

BAKAN SOYLU EKİPLERİ TEBRİK ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu.

İSTANBUL SOKAKLARINDA DOLAŞMIŞ
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaştığı görüldü.

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Fatih’te yakalanan PKK-KCK üyesi Mehdi Mıhçı’nın görüntüleri ortaya çıktı
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