Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıylı icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; ikisi Terör Arananlar Listesi'nde "Yeşil" kategoride olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Batman'da "Eren Abluka-10 Jandarma Uzman Çavuş Çetin " operasyonuna Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.
TERÖRDEN ARANAN LİSTESİNE 2 ÇİZİK
Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16
Biraz orantısız güç kullandık❗️
Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;
1'i SARI TORBA,
2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere
3 terörist etkisiz
Teröristlerden 2'si YEŞİL KATEGORİ
SON ÇAĞRIMIZ,
TESLİM OLUN
JÖH-PÖH,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022
Jandarma Komando,
Güvenlik Korucu Timleri,
SİHA-JİHA-PİHA
F-16
Biraz orantısız güç kullandık❗️
Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;
1'i SARI TORBA,
2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere
3️⃣ terörist etkisiz❗
Teröristlerden 2'si YEŞİL KATEGORİ
SON ÇAĞRIMIZ,
TESLİM OLUN❗ pic.twitter.com/AHrll0u3cI