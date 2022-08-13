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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:41 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:01

Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! Son çağrımız teslim olun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin 2'sinin yeşil kategoride olduğu açıklandı.

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıylı icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; ikisi Terör Arananlar Listesi'nde "Yeşil" kategoride olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Batman'da "Eren Abluka-10 Jandarma Uzman Çavuş Çetin " operasyonuna Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.

TERÖRDEN ARANAN LİSTESİNE 2 ÇİZİK

Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16

Biraz orantısız güç kullandık❗️

Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;
1'i SARI TORBA,
2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere
3 terörist etkisiz
Teröristlerden 2'si YEŞİL KATEGORİ

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Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"
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