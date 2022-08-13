Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.
"MARUZ KALDIĞIMIZ TÜM HAYATİ SINAMALARI İNANÇLA AŞTIK"
Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbe, tevazu, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale savaşına, milli mücadeleden son 40 yıla damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm saldırıları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz. Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.
Bayrak gösterdiğimizi her yerde farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz. Hazereti Hünkarı gelin canlar bir olalım çağrısını tüm insanlıkla paylaştık.
"CEMEVLERİNİN TALEPLERİ İÇİN İKİ BAKANLIK ÇALIŞIYOR"
Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye tümüyle hizmete girmiştir. Bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Muharrem orucu sebebiyle canlar ile bir araya gelip Kerbela şehitlerizi yad ettik. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek talepleri belirlendi. Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor.
"BU OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ"
Anadolu'daki varlığımızı hazmedemeyenlerin ayrılık tohumları ekerek vatanımız parçalama niyetleri bugün de vardır. Birliğimizi beraberliğimiz güçlendirme yönünde attığıız adımlara tahammül edemeyenlerin sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz.
Pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. Birliğimiz daha sıkı sahip çıkarak bu oyunu hep birlikte bozacağız.
Bu kapı sevgi barış kardeşlik kapısıdır diyerek bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum."