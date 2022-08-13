Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor

"MARUZ KALDIĞIMIZ TÜM HAYATİ SINAMALARI İNANÇLA AŞTIK"

Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbe, tevazu, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale savaşına, milli mücadeleden son 40 yıla damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm saldırıları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.

Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz. Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.