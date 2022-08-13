Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü anma törenine katıldı. "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek talepleri belirlendi" diyen Başkan Erdoğan, tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlığın çalıştığını söyledi. Başkan Erdoğan, konuşmasında kardeşlik vurgusu yaparak "Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız" dedi.