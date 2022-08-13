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Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor 13.08.2022 | 22:17
04:29
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz 13.08.2022 | 18:24
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Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması! Keşif için süre verdi | Video 11.08.2022 | 10:55
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MSB: “Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti” | Video 10.08.2022 | 14:12
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Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video 09.08.2022 | 15:32
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Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 08.08.2022 | 19:47
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
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MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 05.08.2022 | 08:49
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Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 04.08.2022 | 21:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü anma törenine katıldı. "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek talepleri belirlendi" diyen Başkan Erdoğan, tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlığın çalıştığını söyledi. Başkan Erdoğan, konuşmasında kardeşlik vurgusu yaparak "Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız" dedi.