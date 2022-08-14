AK Parti’den CHP’ye sert tepki: Siyasetin namusuna kastediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı çirkin çıkışla ilgili sert tepki içeren bir açıklamada bulundu.

"SİYASETİN NAMUSUNA KASTETMEKTİR"

Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Yassıada diliyle hitap etmek demokratik siyasetin namusuna kastetmektir" dedi.

İşte Çelik'in açıklamaları;

MAKAMA SAYGISIZLIK, DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞI

Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı "diktatör" diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur. Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır.

"CHP SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANINA SAYGISIZLIĞA KARŞI TAVIR ALMALIDIR"

CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz.

Yassıada diliyle hitap etmek demokratik siyasetin namusuna kastetmektir"