Başkan Erdoğan’dan mesaj: Kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü mektubu

AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Millete hizmet yolunda 21 yıl...