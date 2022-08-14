Kılıçdaroğlu’nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!

CHP'de daha önce muhtarlara rozet takan, ardından muhtarların kandırıldıklarını anlatması ile ortaya çıkan tiyatronun bir benzeri de sözde helalleşme politikası buluşmalarında ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul'daki bir toplantıda "başörtülüler CHP'ye katılıyor" algısıyla yapılan programda konuşturulan Fatma Yavuz'un SABAH'ın daha önce deşifre ettiği Atatürk ve Türk Milletine hakaretleriyle bilinen bir İBB personeli olduğu ortaya çıktı.
SÖZDE "BAŞÖRTÜLÜ BİR KADIN" KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLİK İSTEDİ!
Buluşmada konuşan Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi.
İBB İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara, Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılırken, aynı birimde çalışan Fatma Yavuz ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etmişti. İşte o tweetler;
İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten atılan Fatma Yavuz'un, İBB'de İnanç Masasında işe başladığı ortaya çıktı. Yavuz'un, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği, Türklerin soykırım yaptığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunduğu görüldü.
"SOYKIRIM SÜRÜYOR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Diğer yandan İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara'nın da Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "bende soykırım diyorum" , "Agos gazetesi önüne 'Turan Ocakları' imzalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile" , "Sabiha Gökçen Havaalanının sadece adı değil, kendi de berbat" , "Sadettin Teksoy'un kutuplarda namaz kılması ile CHP'nin Atatürk'ün ölüm yıldönümünde mevlit okutması anasında benzerlik yok mu?" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
İşte SABAH'ın aylar önce yaptığı haber;